Drei Verletzte bei Autounfall: Fahrer war wohl eingeschlafen

Ein Mann gerät mit seinem Auto auf einer Bundesstraße in den Gegenverkehr. Es kommt zu einem Unfall, bei dem nicht nur er selbst verletzt wird. Jetzt läuft ein Strafverfahren.

Kandel (dpa/lrs). Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße bei Kandel (Landkreis Germersheim) ist ein Mann schwer verletzt worden. Zwei weitere Menschen erlitten bei dem Unfall am Freitagabend leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der schwer verletzte Autofahrer war nach aktuellem Ermittlungsstand in den Gegenverkehr abgekommen und dort mit dem anderen Auto kollidiert, wie es hieß.

Die Ermittler halten es für möglich, dass der 50-Jährige am Steuer eingeschlafen war und deshalb auf die andere Spur geriet. Es sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Die Verletzten kamen demnach in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Vorübergehend war die Straße in beide Richtungen voll gesperrt.