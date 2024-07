Drei Verletzte bei Auffahrunfall im Kreis Trier-Saarburg

Anzeige

Reinsfeld (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Trier-Saarburg sind drei Menschen verletzt worden. Ein Auto fuhr am Freitag Wagen auf, der wegen Straßenarbeiten stand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch den Aufprall wurden zwei weitere Autos beschädigt. Ein Fahrer eines weiteren Autos wich vor dem Unfall aus und kam mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn ab. Drei Verletzte kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Landstraße war zwischen Farschweiler und Reinsfeld für etwa drei Stunden voll gesperrt.