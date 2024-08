Drei Sportler aus dem Saarland bei Paralympics in Paris

Nach Olympia startet an diesem Mittwoch das nächste Großereignis in Paris – auch mit Athleten aus dem Saarland.

Paris/Saarbrücken (dpa/lrs) – Wenn an diesem Mittwoch in Paris die Paralympics beginnen, sind auch drei Sportlerinnen und Sportler aus dem Saarland mit dabei. Das teilte der Landessportverband für das Saarland mit. Mit von der Partie sind die Sprinterin Nicole Nicoleitzik sowie Anita Raguwaran und Boris Nicolai, die beide im Para-Boccia antreten.

Für Nicoleitzik ist es nach den Paralympics in Rio 2016 und in Tokio 2020 bereits die dritte Teilnahme an den Spielen. Für Bocciaspieler Boris Niolai ist es nach Tokio die zweite Teilnahme, während Anita Raguwaran ihr Debüt gibt.

Die Paralympics dauern bis zum 8. September. In Paris werden insgesamt 4.400 Athletinnen und Athleten aus 182 Nationen in 22 Sportarten um Medaillen kämpfen. Aus Deutschland sind 65 Athletinnen und 78 Athleten sowie fünf Guides dabei.

Die Wettkämpfe für Sportler mit Behinderung sind die an Olympische Spiele angelehnt. Sie finden alle vier Jahre dort statt, wo kurz zuvor die Sommer- oder Winterspiele ausgetragen wurden. Seit 1960 kämpfen Athleten alle vier Jahre in Sommersportarten um paralympische Medaillen. Das Wort Paralympics setzt sich zusammen aus den englischen Worten paraplegic (doppelseitig gelähmt) und Olympics (Olympische Spiele).