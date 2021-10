Dierbach

Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß auf Landstraße

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos auf der L544 im Landkreis Südliche Weinstraße sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 27-jähriger Autofahrer bei Dierbach in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Hierbei krachte sein Fahrzeug mit dem Auto eines 65-Jährigen zusammen, der mit einer 57 Jahre alten Beifahrerin unterwegs war. Alle drei Beteiligten wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.