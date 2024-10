Mainz

Energie

Drei Regionen besonders geeignet für Wasserstoff-Erzeugung

Von dpa/lrs

i Ein Rohr mit der Aufschrift «Wasserstoff» führt aus der unterirdischen Speicheranlage des Energiekonzerns Uniper nach oben. In der Anlage soll für zwei Jahre die Einspeicherung von Wasserstoff unter realen Bedingungen erprobt werden. (zu dpa: «Drei Regionen besonders geeignet für Wasserstoff-Erzeugung») Foto: Lars Penning/DPA

In der Industrie laufen viele Pilotprojekte mit Wasserstoff. Doch es mangelt an grünem Wasserstoff. Eine Studie zeigt, welche Gegenden in Rheinland-Pfalz für eine Erzeugung am besten geeignet sind.