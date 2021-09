Drei Promille: Stark betrunkene Fahrerin verursacht Unfall

Offenbach an der Queich (dpa/lrs) – Mit einem Alkoholpegel von drei Promille ist eine Autofahrerin in Offenbach an der Queich (Kreis Weinstraße) auf ein bremsendes Auto aufgefahren. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 33 Jahre alte Fahrerin sei am Abend zuvor auf ihren Vordermann geprallt, als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste.