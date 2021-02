Rengsdorf

Drei Polizisten bei Einsatz in Rengsdorf leicht verletzt

Drei Polizeibeamte sind bei einem Einsatz im rheinland-pfälzischen Rengsdorf (Landkreis Neuwied) leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Beamten am Samstagabend zu einer mutmaßlichen Schlägerei mit mehreren Personen gerufen worden. Auf der Anfahrt kam die weitere Meldung, dass die Beteiligten in einem Fahrzeug getürmt seien. Die Polizisten stellten das Fahrzeug in Rengsdorf. Dabei seien zwei der Männer im Alter von 32 und 31 Jahren geflüchtet.