Düsseldorf

Drei Nominierungen für Nachfolge von Kirchenchef Rekowski

Bei der Evangelischen Kirche im Rheinland bewerben sich drei Kandidaten um die Nachfolge von Präses Manfred Rekowski. Der Nominierungsausschuss der zweitgrößten Landeskirche, deren Gebiet auch Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland umfasst, schlage den Erfurter Professor Reiner Knieling, Thorsten Latzel (Darmstadt) und Almut van Niekerk (Sankt Augustin) für das Amt vor, teilte das Landeskirchenamt am Donnerstag mit. Die Vertreter der Kirchenkreise wählen den neuen Präses bei der Landessynode vom 11. bis 15. Januar 2021 in Düsseldorf. Der 62-Jährige Rekowski geht im kommenden März nach acht Jahren Amtszeit in den Ruhestand.