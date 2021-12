Mainz

Drei neue Coworking-Projekte auf dem Land

Elmstein in der Pfalz, die Mosel-Gemeinde Ediger-Eller und Horbruch im Hunsbrück erhalten eine Förderung des Landes für „Dorfbüros“. Dabei handelt es sich um Bürogemeinschaften, die es als „Coworking Spaces“, als Räume fürs gemeinsame Arbeiten, in vielen Städten schon länger gibt. Die drei Gemeinden haben die „Dorfbüros“ im Dezember eingerichtet und erhalten dafür Fördermittel bis zu 100.000 Euro, wie das rheinland-pfälzische Innenministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte.