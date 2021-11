Ludwigshafen

Drei Monate nach Messerangriff: Mutmaßlicher Täter in Haft

Rund drei Monate nach einem Messerangriff in einem Ludwigshafener Lokal ist ein Mann als Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 36-Jährige aus Ludwigshafen werde des versuchten Totschlags verdächtigt und sei am Montag ins Gefängnis gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit.