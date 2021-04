Bernkastel-Kues

Drei Minderjährige bei zwei Motorradunfällen schwer verletzt

Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sind bei zwei Kradunfällen im Landkreis Bernkastel-Wittlich schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor in Piesport ein 16-Jähriger am Mittwochnachmittag vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit nach einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.