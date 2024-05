Drei Menschen in Koblenz verletzt: Hintergrund noch unklar

Drei Menschen werden in Koblenz mit einer Stichwaffe verletzt. Warum es dazu kommt, ist auch am Samstag noch unklar. Eine Großfahndung ist eingestellt.

Koblenz (dpa). In Koblenz sind drei Menschen mit einer Stichwaffe verletzt worden. Zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat am Freitagabend machte die Polizei auch am Samstagvormittag zunächst keine weiteren Angaben. Die Verletzten waren nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr und wurden nicht schwer verletzt, teils seien sie bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Nach dem Täter war den Angaben zufolge zunächst im Rahmen einer Großfahndung gesucht worden, diese sei jedoch mittlerweile eingestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Dies hatte zuvor auch SWR Aktuell berichtet. Zunächst war unklar, ob mehrere Täter beteiligt waren. «Von einer allgemeinen Gefahr für die Bevölkerung ist derzeit nicht auszugehen», hatte es geheißen.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Weitere Informationen sollen nach Angaben der Sprecherin im Tagesverlauf folgen.

