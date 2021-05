Heusweiler

Drei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Unfall nahe Saarbrücken sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte eine 51 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen abbiegen und verlangsamte ihre Fahrt. Daraufhin seien zunächst zwei ihr folgende Autos in Heusweiler aufeinandergeprallt. Das vordere der beiden Fahrzeuge sei dann wiederum mit dem Wagen der 51 Jahre alten Frau kollidiert. Dabei wurden am Donnerstag die 51-Jährige sowie ein 30 Jahre alter Autofahrer und dessen zwei Jahre jüngere Beifahrerin schwer verletzt, wie es hieß.