Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 08:00 Uhr

Bad Nenndorf

Drei Mal so viele Badetote in Rheinland-Pfalz wie im Vorjahr

In Rheinland-Pfalz sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres 15 Menschen beim Baden ertrunken. Das waren 10 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Bad Nenndorf bekanntgab. Unfallschwerpunkte waren Seen und Flüsse.