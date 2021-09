Saarbrücken

Drei Männer nach Raub festgenommen

Drei Männer sind nach einem schweren Raub in Saarbrücken festgenommen worden. Am Freitag sei das Trio maskiert in eine Wohnung eingebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter überfielen demnach die 18-jährige Bewohnerin und die jeweils 25- und 26-jährigen Bewohner im Schlaf. Mit einem Hammer hätten sie auf die zwei männlichen Bewohner eingeschlagen und ihnen mit einem Messer Stich- und Schnittverletzungen zugefügt. Den Angaben zufolge blieb es bei leichten Blessuren. Die junge Frau sei bedroht und aufgefordert worden, sich nicht zu wehren.