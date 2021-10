Hauenstein

Drei Lastwagen zusammengestoßen: 60 000 Euro Schaden

Bei einem Unfall mit drei Lastwagen auf der Bundesstraße 10 bei Hauenstein (Landkreis Südwestpfalz) ist am Mittwochmorgen ein Schaden von etwa 60 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, hatte der Unfallverursacher einen Schwächeanfall erlitten und war in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er mit dem Sattelanhänger eines entgegenkommenden Lastwagens sowie frontal mit einem weiteren, direkt dahinter fahrenden Lastwagen zusammengestoßen. Der Unfallverursacher und ein weiterer Lastwagenfahrer wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Die B10 war stundenlang voll gesperrt.