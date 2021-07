Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 12:00 Uhr

Mainz

Drei Kommunen mit höherer Grundsteuer seit Jahresbeginn

Drei Kommunen in Rheinland-Pfalz haben nach einer Erhebung des Bunds der Steuerzahler seit Beginn des Jahres die für Bauimmobilien maßgebliche Grundsteuer B erhöht. Die Stadt Neuwied setzte diesen Hebesatz um 190 Punkte auf 610 Prozent hinauf und liegt damit an der Spitze in Rheinland-Pfalz. Erhöhungen bei der Grundsteuer B gab es auch in Bad Ems und Bad Neuenahr-Ahrweiler, um jeweils 30 Punkte auf 420 und 410 Prozent.