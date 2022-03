Bitburg

Brand

Drei Katzen sterben bei Wohnhausbrand

Bei einem Wohnhausbrand in Bitburg im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind am Montagabend drei Katzen gestorben. Das Feuer sei nach derzeitigem Ermittlungsstand im Sicherungskasten des Wohnhauses ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Da die betroffene Familie den Angaben zufolge eine Katzenauffangstation in dem Gebäude betreibt, mussten fünf Katzen notmedizinisch versorgt werden. Drei Katzen flohen, drei weitere Katzen konnten nicht mehr gerettet werden und starben. Die menschliche Bewohnerin sei nicht verletzt worden. Am Gebäude sei ein hoher Sachschaden entstanden, der noch nicht genauer abschätzbar sei.