Drei Festnahmen nach Geldautomatensprengung

Wincheringen/Saarburg (dpa/lrs) – Nach einer Sprengung eines Geldautomaten in Wincheringen (Landkreis Trier-Saarburg) hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Nach der Sprengung am frühen Montagmorgen fand die Polizei nahe dem Tatort das Fluchtfahrzeug, das nach einem Unfall beschädigt war, wie die Beamten mitteilten. Anschließend seien die Verdächtigen zu Fuß davongelaufen. Auch dank Hinweisen aus der Bevölkerung kam es laut Polizei zu den Festnahmen. Demnach gaben mehrere Anwohner Hinweise zum Aufenthaltsort «ortsfremder Personen und zu verdächtigen Wahrnehmungen». Einem Sprecher zufolge nahm die Polizei die Verdächtigen noch in dem 2500-Einwohner-Ort fest. Ob bei der Sprengung Geld erbeutet wurde, war zunächst ebenso unklar wie die Schadenshöhe.

