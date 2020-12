Bernkastel-Kues

Drei Festnahmen: Mann mit Drogen und Messer am Steuer

Drei Männer zwischen 22 und 24 Jahren sind bei einer Verkehrskontrolle in Bernkastel-Kues an der Mosel festgenommen worden. Der Autofahrer soll unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach sollen die Beamten am Mittwochabend etwa 170 Gramm Marihuana, ein Messer und einen kleinen vierstelligen Geldbetrag im Fahrzeug gefunden haben. Gegen die drei Männer wurden Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.