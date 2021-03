Trier

Drei Festnahmen bei Razzia gegen mutmaßliche Drogenbande

Trier/Leverkusen (dpa) – Wenige Monate nach der Entdeckung einer Cannabis-Plantage im rheinland-pfälzischen Bitburg-Prüm hat die Polizei bei einer Razzia in Nordrhein-Westfalen und Hamburg drei Menschen festgenommen. Bei der Drogenrazzia am Dienstag seien Objekte in Leverkusen, Monheim am Rhein, in Krefeld und Hamburg durchsucht wurden, teilte die zuständige Polizei Trier mit.