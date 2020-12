Archivierter Artikel vom 25.06.2020, 15:20 Uhr

Speyer

Drei Bewerbungen um Spitzenamt in der Evangelischen Kirche

Zwei Frauen und ein Mann bewerben sich bei der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz am 19. September um die Nachfolge von Kirchenpräsident Christian Schad. Mit Ablauf des Monats Februar 2021 geht Schad (62) in den Ruhestand. Zur Wahl stehen Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr (58) sowie Oberkirchenrätin Marianne Wagner (58) und Oberkirchenrätin Dorothee Wüst (55), wie die Evangelische Kirche der Pfalz am Donnerstag in Speyer mitteilte.