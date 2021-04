Dreharbeiten für Agenten-Video sorgen für Polizeieinsatz

Dreharbeiten für einen Agentenfilm fürs Netz haben in Kaiserslautern zu einem Polizeieinsatz geführt. Eine Frau habe den Notruf alarmiert, nachdem sie im Flur eines Mehrfamilienhauses einem Mann mit einer Pistole begegnet sei, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem habe auf dem Boden ein Messer gelegen.

Die Polizisten nahmen am Sonntagnachmittag in dem Haus drei Männer im Alter zwischen 21 und 29 Jahren vorläufig fest. Sie hatten dort einen Videoclip gedreht, den sie im Internet veröffentlichen wollten und hielten sich berechtigterweise in dem Gebäude auf. Bei den Waffen handelte es sich um Attrappen. Ob das Trio für die Kosten des Polizeieinsatzes aufkommen muss, wird laut Mitteilung geprüft.

© dpa-infocom, dpa:210426-99-361442/2