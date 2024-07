Dörte Schall zur neuen Arbeits- und Sozialministerin ernannt

Nach der Wahl von Alexander Schweitzer zum Regierungschef wird seine Nachfolgerin in die Riege der Ministerinnen und Minister aufgenommen. Dörte Schall ist das einzige neue Gesicht in diesem Kreis.

Mainz (dpa/lrs). Dörte Schall (SPD) ist zur neuen Ministerin für Soziales, Arbeit, Transformation und Digitalisierung in Rheinland-Pfalz ernannt worden. Die 46-Jährige übernimmt das Amt von Alexander Schweitzer, der zuvor im Landtag in Mainz zum Ministerpräsidenten des Bundeslandes gewählt wurde.

Der neue Regierungschef überreichte in einer seiner ersten Amtshandlungen Schall die von ihm unterschriebene Ernennungsurkunde. Anschließend versammelte sich die gesamte Landesregierung in der Staatskanzlei mit der neuen Kabinettskollegin während der Unterbrechung der Landtagssitzung.

Die in Ludwigshafen geborene Schall war zuvor Stellvertreterin des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach und Gewerkschaftssekretärin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie Energie (IG BCE) in der Region Neuwied und Düsseldorf. Im Nachbarland Nordrhein-Westfalen bekleidete sie zudem das Amt der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden. Die 46-Jährige hatte aber bei ihrer Vorstellung angekündigt, in den SPD-Verband von Rheinland-Pfalz zu wechseln.

Im Kabinett der rheinland-pfälzischen Ampelkoalition ist Schall nach dem Wechsel an der Spitze der Landesregierung das einzige neue Gesicht. Schweitzer übernimmt das Amt des Regierungschefs von Malu Dreyer (SPD), die sich nach elf Jahren als Ministerpräsidentin aus der Politik zurückzieht.