Dörte Hansen als neue Stadtschreiberin in Mainz angekommen

Mainz (dpa/lrs).

OB Ebling bezeichnete die Einführung der Stadtschreiberin als einen Höhepunkt im Kulturkalender der Stadt. «Ihre Bücher, ihre Themen, ihre Protagonisten, sie alle werden ihren Weg in unsere Herzen finden», sagte Ebling mit Blick auf die Antrittslesung am 13. Juli. Dazu gehöre auch der Blick auf Krieg, Flucht und Vertreibung, der jetzt in der Ukraine auf schreckliche Weise so aktuell geworden sei. Mainz wolle «Heimat schaffen für die, die heute auf der Flucht sind».

Norbert Himmler lenkte den Blick auf die Verfilmung des Romans «Mittagsstunde», die am 18. August in die Kinos kommen soll und im nächsten Jahr im ZDF gezeigt wird. Dörte Hansen stehe der Filmwelt sehr nahe, wie bereits der Zweiteiler zu ihrem ersten Roman «Altes Land» gezeigt habe. Ein dritter Roman von Dörte Hansen wird für September erwartet.

Mainzer Stadtschreiber