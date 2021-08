Dobrindt: Kein Finanzlimit für Wiederaufbauhilfe

Der Bund werde sich erheblich daran beteiligen, dass man die Schäden beseitige. „Das, was mit Geld an Schäden beseitigt werden kann, wird mit unserer Unterstützung beseitigt werden“, versicherte Dobrindt. Soforthilfen und Unterstützungsleistungen müssten unbürokratisch bei den Betroffenen ankommen, mahnte der Landesgruppenchef.

Der Wiederaufbaufonds soll am kommenden Dienstag von den Ministerpräsidenten der Länder zusammen mit der Bundesregierung beschlossen werden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil versicherte in der „Welt“, sein Bundesland werde sich selbstverständlich beteiligen. „Bei einer Katastrophe solchen Ausmaßes ist die Solidarität der Ländergemeinschaft gefordert. Die Menschen in den betroffenen Gebieten können auf unsere Unterstützung zählen“, sagte der SPD-Politiker.

