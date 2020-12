Koblenz

Party in Zeiten von Corona: DJ Torsten Schupp aus Koblenz tritt fast jeden Tag vor seinen Fans auf – live aus dem heimischen Arbeitszimmer. „Die Leute können sich auf meinem Kanal austauschen und Spaß haben“, sagte Schupp. Der 49-Jährige hat aber auch an die Sprösslinge seiner virtuellen Gäste gedacht. Unter dem Künstlername „Torty de Banana“ veranstaltet er einmal in der Woche eine Kinderparty auf Facebook.