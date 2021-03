Mainz

Ditib-Landesvorsitzender: Rücktritt nach Vortragseinladung

Nach massiver Kritik an der Einladung eines türkischen Historikers hat der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende des Moscheevereins Ditib seinen Rücktritt erklärt. Als Landesvorsitzender trage er die volle Verantwortung für die Einladung „einer Person wie Ahmet Simsirgil, der in seinen Texten und Äußerungen offene Hetze“ betrieben habe, erklärte Yilmaz Yildiz am Samstag.