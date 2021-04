Trier

Diözese Trier feiert bis 25. April „Heilig-Rock-Tage“

In der Diözese Trier haben die Feierlichkeiten zu den Heilig-Rock-Tagen begonnen. Bischof Stephan Ackermann feierte am Freitag ein live übertragenes Pontifikalamt im Trierer Dom unter dem Motto „Du bist meine Zuversicht“. Das Fest rund um die Reliquie des Heiligen Rocks dauert bis 25. April – coronabedingt mit Gottesdiensten, Gebetszeiten und digitalen Angeboten, wie das Bistum Trier am Samstag mitteilte. Im Mittelpunkt steht der Heilige Rock als angebliches Gewand Christi.