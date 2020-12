Archivierter Artikel vom 28.06.2020, 16:40 Uhr

Wiesbaden

Diözesanversammlung im Bistum Limburg bestätigt Schillai

Die Versammlung der rund 600 000 Katholiken im Bistum Limburg hat Ingeborg Schillai als Präsidentin bestätigt. Die 70-Jährige tritt damit eine dritte Amtszeit an der Spitze der Diözesanversammlung an, wie das Bistum am Sonntag mitteilte. Den Dank für ihre Wiederwahl verband Schillai in Wiesbaden-Naurod mit der Hoffnung auf neuen Schwung für die Kirche durch den Synodalen Weg – in diesem Prozess wollen Bischöfe und Vertreter katholischer Verbände über Reformen befinden. „Wir dürfen jetzt den Anschluss an die Menschen nicht noch mehr verlieren“, erklärte Schillai. „Wir müssen den Blick schärfen auf das, was ist und auf das, was sich ändern kann.“