Saarbrücken

Dillingen klagt gegen Wasseranstieg in früheren Kohlegruben

Die Stadt Dillingen im Saarland klagt gegen den genehmigten Grubenwasseranstieg in ehemalige Steinkohlegruben. Eine entsprechende Klage sei beim Oberverwaltungsgericht des Saarlandes eingegangen, teilte das Gericht am Montag in Saarlouis mit. Dillingen wendet sich gegen einen Planfeststellungsbeschluss des Oberbergamtes des Saarlandes vom 17. August „für den Rahmenbetriebsplan zum Heben und Einleiten von Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar“.