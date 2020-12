Saarbrücken

Digitalisierung in der Justiz: Forschungsprojekt im Saarland

Angesichts des Digitalisierungsschubs auch in Gerichten in der Corona-Pandemie beschäftigen sich Experten der Universität des Saarlandes und aus der Gerichtspraxis mit künftig nötigen Veränderungen in der Justiz. Bei dem Forschungsprojekt, das vom Bundesjustizministerium in den nächsten drei Jahren mit 700 000 Euro gefördert wird und das am Freitag in Saarbrücken vorgestellt wurde, geht es etwa um die Frage, was bei Verhandlungen per Videokonferenz oder was beim Einsatz digitaler Technik im Gerichtssaal beachtet werden muss.