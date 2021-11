Mainz

Digitalisierung des kulturellen Erbes: Kommunen gesucht

Die Landesregierung will auch 2022 Städte und Gemeinden bei der Digitalisierung des kulturellen Erbes unterstützen und sucht dafür sechs neue Modellkommunen. „Rheinland-Pfalz ist reich an Schätzen des kulturellen Erbes. Durch das Projekt KuLaDig-RLP sichern wir unser kulturelles Erbe digital für die Zukunft und schaffen die Voraussetzung, es beispielsweise für den Tourismus optimal zu nutzen“, sagte der zuständige Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstag in Mainz.