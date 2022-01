Mainz

Digitaler Neujahrsempfang: Dreyer ruft zu Zusammenhalt auf

„Haben Sie es gut in diesem Jahr 2022!“ Mit diesem Zuruf hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei einem digitalen Neujahrsempfang zu Zuversicht und Zusammenhalt aufgerufen. „Die Pandemie und die schlimme Flut haben uns vor Augen geführt, dass wir trotz allen Fortschritts am Ende doch sehr verletzlich sind“, sagte die Regierungschefin am Dienstag in der Staatskanzlei in Mainz. Krisen könnten aber nur gemeinsam bewältigt werden. „Wenn es darauf ankommt, dann halten die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer zusammen.“