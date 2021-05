Ludwigshafen

Digitale und analoge Angebote am Museumstag

Zum Internationalen Museumstag an diesem Sonntag (16.5.) präsentieren 30 Museen in Rheinland-Pfalz digitale und analoge Angebote. Bereits zum zweiten Mal könnten Interessierte vor allem an digitalen Aktionen wie Video-Lesungen, digitalen Live-Führungen und Mitmachprogrammen teilnehmen, teilte der Museumsverband Rheinland-Pfalz am Freitag mit. Dazu gehören unter anderem ein „Zukunftsreisebüro“ vom Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim und eine interaktive Ausstellungsrunde vom Eifelmuseum.