Ludwigshafen

Digitale Bildung: Land baut Partnerschaft mit Wirtschaft aus

Zur Förderung des Unterrichts in Naturwissenschaften und Technik erweitert das rheinland-pfälzische Bildungsministerium die Zusammenarbeit mit einem Bildungsnetzwerk von Unternehmen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) vereinbarte am Donnerstag in Ludwigshafen eine landesweite Kooperation mit der Wissensfabrik, einem Zusammenschluss von 134 Unternehmen und Stiftungen, darunter BASF und der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB in Frankenthal.