Diez und Limburg: Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen

Diez/Limburg an der Lahn (dpa/lhe) – Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich ein Unbekannter mit mehreren Streifenwagen durch das rheinland-pfälzische Diez und das mittelhessische Limburg geliefert. Begonnen hatte die Verfolgung, als der Fahrer wegen erhöhter Geschwindigkeit kontrolliert werden sollte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach sei der Autofahrer am frühen Sonntagmorgen durch einen Kreisel gerast und dadurch einer Streife aufgefallen.