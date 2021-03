Dietz/Mainz

Diez an der Lahn bangt um Millionen auf Greensill-Konten

Diez/Mainz (dpa/lrs). Von der Schließung der Bremer Bank Greensill ist in Rheinland-Pfalz vor allem die Verbandsgemeinde Diez an der Lahn betroffen. Weitere Kommunen seien nach aktuellem Kenntnisstand nicht gefährdet, erklärten am Mittwoch der Gemeinde- und Städtebund sowie der Städtetag Rheinland-Pfalz. „Es wird wohl auch kaum größere Städte geben, die Geld anzulegen haben“, hieß es beim Städtetag mit Blick auf die prekäre Finanzlage rheinland-pfälzischer Städte.