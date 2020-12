Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 17:30 Uhr

Worms

Diesjährige Nibelungen-Festspiele in Worms vor dem Aus

Die Nibelungen-Festspiele in Worms (17. Juli bis 2. August) fallen in diesem Jahr wahrscheinlich der Corona-Pandemie zum Opfer. „Wir haben uns schweren Herzens entschlossen, dem Gesellschafterausschuss und dem Stadtrat eine Absage der diesjährigen Festspiele zu empfehlen“, sagte Intendant Nico Hofmann einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung zufolge. Der Beschluss soll in der kommenden Woche formell gefasst werden. Das für 2020 geplante Stück „Hildensaga. Ein Königinnendrama“ von Regisseur Roger Vontobel könnte der Festivalleitung zufolge 2022 aufgeführt werden.