Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 16:30 Uhr

Mainz

Dieses Jahr kein Besuch von Landtagsabgeordneten in Schulen

Der landesweite Schulbesuchstag des Landtags Rheinland-Pfalz wird in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden. „Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen. Allerdings befinden wir uns noch immer inmitten einer Pandemie“, erklärte Landtagspräsident Hendrik Hering laut einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung des Landtags. Üblicherweise könnten immer am 9. November Schülerinnen und Schüler an ihren Schulen mit Landtagsabgeordneten ins Gespräch kommen.