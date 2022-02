Karlsruhe

Dieselskandal: BGH vor Entscheidung zum Restschadenersatz

Diesel-Kläger mit einem Gebrauchtwagen, die zu spät gegen VW vor Gericht gezogen sind, gehen wohl endgültig leer aus. Das zeichnete sich heute in der Verhandlung mehrerer solcher Fälle am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ab. Im Raum steht die Forderung nach sogenanntem Restschadenersatz, der Geschädigten unter Umständen noch zustehen kann, obwohl ihre Ansprüche bereits verjährt sind. Der Vorsitzende Richter Rüdiger Pamp sagte nach Vorberatungen, dass sein Senat die Voraussetzungen dafür hier nicht erfüllt sehe. Beim Weiterverkauf eines Gebrauchtwagen habe Volkswagen weder mittelbar noch unmittelbar am Gewinn partizipiert. Die Urteile sollen um 14.30 Uhr verkündet werden. (Az. VII ZR 365/21 u.a.)