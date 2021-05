Bad Kreuznach

Diebesbande wirft Beute bei Fluchtversuch aus fahrendem Auto

Eine Diebesbande hat in Bad Kreuznach Elektronikgeräte gestohlen und bei einem Fluchtversuch einen Großteil der Beute aus dem fahrenden Auto geworfen. Am Freitagabend meldete ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mehrere Personen, die sich bei einem Elektronikfachmarkt an einem Container zu schaffen machten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Drei von ihnen seien noch vor dem Eintreffen der Beamten geflüchtet. Die Täter warfen demnach einen Großteil ihres Diebesgutes aus dem fahrenden Auto.