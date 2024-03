Diebe stehlen Goldschmuck bei Juwelier

Plaidt (dpa/lrs). Ein Mann und eine Frau sollen in einem Juweliergeschäft in der Osteifel Schmuck im Wert von etwa 2500 Euro gestohlen haben. Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass die beiden zunächst den Inhaber des Ladens in Plaidt im Landkreis Mayen-Koblenz abgelenkt hätten. Nachdem sie am Freitag laut Polizei unter dem Vorwand, Geld holen zu wollen, das Geschäft verlassen hatten, bemerkte der Juwelier das Fehlen einer goldenen Halskette und eines Goldrings. Die Täter flohen.

