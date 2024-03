Die Temperaturen gehen nach oben

Offenbach (dpa/lrs) – Auf frühlingshafte Temperaturen können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Mitte der neuen Woche freuen. Am Mittwoch wird es meist heiter, niederschlagsfrei und «sehr mild» mit Temperaturen bis zu 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.

Die Woche aber beginnt den Meteorologen zufolge noch eher wolkig mit immer wieder gebietsweise Regen. Am Montag erreichten die Höchsttemperaturen 12 bis 15 Grad, in den Hochlagen von Eifel und Hunsrück nur elf Grad. In der Nacht könne es vereinzelt noch Bodenfrost geben. Am Dienstag regnet es laut DWD dann kaum mehr und es wird 12 bis 16 Grad warm.

Wettervorhersage