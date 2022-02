Die Partei der Freien Wähler ist etwas anderes

Immer wieder erreichen die Redaktion Anfragen zu dem Thema: Es scheint daher nicht jedem klar zu sein, dass ein Unterschied besteht zwischen der Partei der Freien Wähler (FW) und den Freien Wählern (FWG), die sich in Wählergruppen sowie unabhängigen Listen im Rhein-Lahn-Kreis engagieren.

Bei Letztgenannten handelt es sich um einen Zusammenschluss von unabhängigen Vereinigungen, aber keine gemeinsame Partei. Selbst in der jüngsten Pressemitteilung der Grünen, in der es darum ging, dass sie keine Wahlempfehlung zur Landratswahl abgeben werden, war hinter Udo Rau in Klammern ein – sicherlich versehentlich – CDU/FWG zu lesen.

Allerdings wurde dieser gemeinsam von Christdemokraten und Freien Wählern nominiert. Die FWG hingegen hatte bereits früh im Wahlkampf ihre Neutralität bekundet. Auf Kreisebene rückte die Partei der Freien Wähler bei der Kommunalwahl 2019 in den Blickpunkt, als sie erstmals mit eigener Liste antrat und der FWG erfolgreich Konkurrenz machte. me