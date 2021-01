Die Not der Kliniken spitzt sich zu

Lange Zeit waren es nur Zahlen, aber mit der Insolvenz der ViaSalus GmbH in Dernbach im Jahr 2019 sorgte die Krankenhauskrise auch in Rheinland-Pfalz für Schlagzeilen und große Ängste bei Mitarbeitern. Es folgten weitere Finanzkrisen von Klinikträgern. Und die Zahlen spitzen sich weiter zu: 2018 war jedes fünfte Krankenhaus in Rheinland-Pfalz insolvenzgefährdet, 37 Prozent der Kliniken erzielten ein negatives Ergebnis.