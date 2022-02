Die neuen Medikamente

Die Tabletten namens Lagevrio sind in Deutschland seit dem 5. Januar für vorerkrankte Patienten verfügbar. Die Bundesregierung hat 80 000 Dosen gekauft. In der EU ist das Mittel noch nicht zugelassen, aber beispielsweise schon in den USA erprobt. Bei uns wird Lagevrio per Notfallverordnung verschrieben. Ende Januar wurde mit Paxlovid ein zweites Medikament verfügbar (wir berichteten).