Archivierter Artikel vom 15.07.2020, 06:10 Uhr

Mainz (dpa/lrs)

Die neuen Corona-Regeln für Sport, Gastronomie und Kitas

Mainz (dpa/lrs). Die rheinland-pfälzische Landesregierung lockert von heute an die Corona-Beschränkungen im Sport und in der Gastronomie weiter. Zugleich ist der Übergang zum Regelbetrieb in den Kitas wieder möglich – von 1. August an gilt dieser überall wieder. Die Bestimmungen der Zweiten Landesverordnung zur 10. Corona-Bekämpfungsverordnung im einzelnen: