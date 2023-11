Die miese Masche der Telefonbetrüger: Koblenzer Prozess gegen falsche Polizisten gibt Einblicke

Plötzlich klingelt das Telefon – vorwiegend bei älteren Herrschaften, die allein leben. Am anderen Ende behauptet einer, von der Polizei zu sein – und tischt den Seniorinnen und Senioren ein Schauermärchen auf. Ziel: das Geld der Angerufenen zu erbeuten. In Koblenz ist nun ein Prozess angelaufen, in dem es um die Taten der Telefonbetrüger geht. Einblicke in ein perfides System.