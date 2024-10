Wie hat sich der Kita-Alltag in puncto Mittagspause mit dem neuen Kitagesetz entwickelt? Bildungsministerin Hubig schildert dies in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage.

Kinder essen ihr Mittagessen. In der Kita "An Smidts Park" spielt Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine große Rolle. (zu dpa: «Die meisten Kitas bieten warmes Mittagessen an»)

Kinder essen ihr Mittagessen. In der Kita "An Smidts Park" spielt Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine große Rolle. (zu dpa: «Die meisten Kitas bieten warmes Mittagessen an») Foto: Sina Schuldt/DPA

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). In fast 96 Prozent der 2.738 Kitas in Rheinland-Pfalz können Kinder derzeit ein warmes Mittagessen bekommen. Der Anteil der Jungen und Mädchen, die diese Mahlzeit in ihrer Einrichtung einnehmen, habe sich von knapp zwei Dritteln im Jahr 2021 auf fast 80 Prozent im ersten Quartal 2023 erhöht, teilte das Bildungsministerium in Mainz auf eine kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Barth mit. Neuere Zahlen nennt es dazu nicht.

Frisch gekochtes Essen mit regionalen Zutaten oder das Garen von gekühlt oder tiefgekühlt angelieferten Speisen: Die Art der Verpflegung sei unterschiedlich und lasse keine Rückschlüsse auf die Küchenausstattung zu. Bis zum Abschluss der Evaluation des Kitagesetzes 2028 könne die Ausgestaltung des Mittagessens vielfältig geregelt werden, schreibt Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Die Kinder essen meist in kleineren Gruppen mit ihren Erzieherinnen

In den meisten Kitas essen die Kinder dem Ministerium zufolge in kleineren Gruppen gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern. Einige Kitas hätten auch spezielle Speiseräume oder eine Mensa, in der die Kinder in festgelegten Gruppen oder Schichten äßen.

Im ersten Quartal 2023 hatten die Träger von 1.368 Einrichtungen angegeben, einen getrennten Essbereich oder eine Art Bistro zu haben. Manche Einrichtungen nutzten auch ihren Mehrzweckraum für das Mittagessen. In waldpädagogisch orientierten Kitas werde draußen oder bei schlechtem Wetter im Bauwagen oder Schutzraum gegessen.

Längst nicht alle Kitas haben extra Schlafräume

Viele Kitas hätten einen eigenen Ruheraum, in dem die Kinder schlafen oder sich zurückziehen könnten. «Er ist oft mit Matratzen, Kissen, Decken und abgedunkelten Fenstern ausgestattet, um eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen», schreibt Hubig. Die Träger von 1.281 Einrichtungen haben demnach im ersten Quartal des vergangenen Jahres angegeben, ein oder mehrere Ruheräume in der Einrichtung eingerichtet zu haben.

Gerade in kleineren Einrichtungen dienten die Mehrzweckräume in der Mittagszeit als Ruheräume. In anderen Kitas gebe es keine separaten Räume für die Mittagspause, aber – meist abgeteilte – Rückzugsbereiche in den Gruppenräumen.